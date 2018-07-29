Росстат: В Оренбургской области продолжают дорожать бензин и ДТ

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Работники Росстата обнародовали на просторах интернета новую информацию о ценах на нефтепродукты в Оренбургской области. Проведенный мониторинг цен охватил период с 16 по 22 июля текущего года.

Несмотря на то, что в последнее время в России заморожены цены на топливо, на оренбургских АЗС ценники на топливо продолжают расти. За указанный период цены на бензин АИ-95 в Оренбургской области достигли отметки в 41,33 рубля. За ДТ в регионе приходится отдать 45,21 рубля. Интересен тот факт, что цены на бензин в России колеблются на уровне 43,71 рубля. ДТ же обходится в 44,47 рубля. Стоит сказать, что Оренбургская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по росту цен на топливо.

Представители Федерального агентства статистики России отметили, что российское правительство продолжает сотрудничать с нефтетрейдерами с целью снижения цен на разные виды горючего.