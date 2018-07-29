Арнольд Шварценеггер раздавил лимузин на своём танке

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Популярный киноактер Арнольд Шварценеггер на собственном танке уничтожил лимузин, раздавив автомобиль. Видео опубликовал телеканал CNBC в собственном профиле в соцсети YouTube.

Телеканал CNBC транслирует программу Make It, для которой и был снят видеоролик. Шварценеггер вместе с ведущим программы садятся в танк и проезжаются по лимузину Lincoln TownCar с длинной в 9 000 мм. Актер владеет моделью M47 Patton II, которая весит 46 тонн.

Арнольд Шварценеггер сообщил, что производством подобных танков M47 Patton II занимались в США в 1950-х годах специально для Корейской войны. После 1953 года, когда война закончилась, был налажен экспорт и одним из рынков стала Австрия. Актер добавил, что такой моделью управлял во время службы в армии Австрии.

Танк M47 Patton II оснащен пушкой М36 на 90 мм, благодаря чему длина ТС составляет 8 500 мм. Всего было собрано более 8 600 единиц такой техники, которые были предоставлены для вооружения многих стран до 1990-х годов.