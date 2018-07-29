Под Хабаровском произошло жуткое ДТП при участии двух грузовиков и японской легковушки

Сегодня, 17:39

Страшная дорожная авария произошла под Хабаровском в районе села Ильинка. Видео с места ДТП опубликовали на просторах интернета.

Согласно информации, которой поделились свидетели происшествия, девушка, пребывающая за рулем японского легкового авто выехала с прилегающей дороги на главную перед автомобилем марки КАМАЗ. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, но не смог этого сделать и в итоге врезался в японский большегруз. Интересно, что при этом российская фура зацепила легковую машину.

В соответствии с полученными данными, погибших в дорожно-транспортном происшествии нет. Информация о пострадавших пока выясняется. Прибывшие правоохранители инициировали проверку для выяснения полной картины произошедшего.