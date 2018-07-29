В Бурятии в ДТП пострадали пять человек

Сегодня, 17:21

В Кабанском районе Республики Бурятии 28 июля произошло дорожно-транспортное происшествие. Сообщается, что в аварии столкнулись две легковые машины.

Согласно информации, предоставленной правоохранителями, в селе Большая речка столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota. Дорожная авария произошла в 12 часов и в ней пострадало пять человек, двое из которых являются детьми. Пострадавшим нанесены раны разной степени тяжести.

На место происшествия прибыли сотрудники ДТП и работники медицинских служб. Врачи отправили пострадавших в медучреждение, где им предоставили помощь. Полицейские инициировали проверку с целью установления причин и обстоятельств произошедшего.