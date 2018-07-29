«Премиальное ДТП»: В Новосибирске столкнулись Lexus и BMW

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От удара японская машина отлетела в еще одну иномарку, и остановилась только после столкновения с забором.

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошло ДТП с участием трех премиальных автомобилей марок Lexus, BMW и Nissan. Появились фото с места происшествия, судя по которым, машины получили серьезные повреждения, однако в аварии обошлось без пострадавших.

Аварийные комиссары «Автоспас» рассказали, что BMW ехал по Гусинобродскому шоссе и разворачивался на перекрестке, когда в баварский автомобиль угодила машина Lexus, которая от удара отлетела в седан Nissan, после чего снесла три пролета забора.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», авария спровоцировала дорожный затор протяженностью 600 метров на Гусинобродском шоссе. На участке, где произошло ДТП, автомобили движутся со скоростью до 7 км/ч.