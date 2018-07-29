Японцы представили обновленный кроссовер Acura MDX

Сегодня, 22:00

Японская люксовая марка Acura, входящая в структуру машиностроительной компании Honda, представила обновленный кроссовер Acura MDX. Сообщается, что модель получила несущественные изменения.

Салон рестайлингового кроссовера Acura MDX получил спортивные кресла и переработанную переднюю панель. Помимо этого, новинку снабдили модернизированной системой Старт\Стоп, которая обеспечивает более быстрое зажигание мотора.

Под капотом обновленного Acura MDX разместился 3,5-литровый 290-сильный агрегат. Также новинка может появиться и в гибридной версии, которая обзаведется 320-сильной установкой. Двигатели функционируют в тандеме с 9-секционной автоматической трансмиссией. Активной подвеской оснащается Acura MDX в гибридной и бензиновой версии. Стоимость рестайлингового Acura MDX пока засекречена.