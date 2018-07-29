В Терской области 14-летний подросток на мопеде врезался в «Газель»

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Инцидент произошел в селе Никольском, Конаковский район. Водителя «железного коня» пришлось госпитализировать.

ГИБДД по Тверской области проинформировало, что вечером 28 июля 14-летний подросток на мопеде «Альфа» спровоцировал ДТП возле дома №82 по Центральной улице села Никольское Конаковского района.

В сообщении Госавтоинспекции рассказывается, что подросток без водительских прав угодил в грузовик «Газель», которым управляла 35-летняя женщина, когда машина поворачивала вправо. Это произошло из-за того, что юноша на мопеде двигался на небезопасной скорости и пренебрег дорожными условиями.

Подросток в результате ДТП получил травмы различной степени тяжести, и прибывшие на место происшествия медики приняли решение о его госпитализации. По факту инцидента ведется разбирательство.