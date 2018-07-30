Составлен ТОП-5 российских тюнинг-проектов

Сегодня, 07:00

Часто флагманские и популярные автомобили получают ряд усовершенствований от пупялярных тюнинг-ателье. Автоэксперты составили ТОП-5 тюнинг-проектов, разработанных российскими специалистами.

Возглавил рейтинг проект под названием «К-1 ATTACK РЫЖАЯ». Тюнер из Москвы доработал модель К-1, которую оснастил двигателем объемом 3.0 литра, задним приводом и ярким дизайном. Далее оказался ГАЗ-12 ЗИМ, который представили в Сергиевом Посаде. В основу легла немецкая BMW 745li E66, а дизайн был выполнен с ретро стиле. Под капотом установлен мотор объемом 4.5 литра с отдачей в 333 л. с., АКПП с задним приводом.

Бронза досталась кастомному пикапу ЗИЛ-130 by DrBroman`s place. Раму авто позаимствовало у Ford E250, кабину — ЗИЛ-130. Авто оснастили мотором VORTEC 8100 496 cid объемом 8.1 литр с отдачей в 341 л.с., который работает с АКПП ALLISON 1000. Замыкают ТОП-5 российских тюнинг-проектов ГАЗ М-20 «Победа» из Honda Crosstour из Набережных челнов и Street-Rod Победа V8 из Москвы, которую переделали в купе.