В Ростове возле автобусной остановки сбили женщину

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Инцидент произошел на улице Еременко. По словам местных жителей, в это месте пешеходы «кидаются под колеса».

В Ростове-на-Дону под колеса иномарки попала женщина. Инцидент имел место на Еременко 87/3 утром 29 июля. ГИБДД пока не комментирует информацию о происшествии, так как пока не имеет данных о нем. Основная версия ДТП гласит, что горожанка пыталась перейти дорогу возле автобусной остановки, но шла не по пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль.

По словам очевидцев, когда на место происшествия прибыла скорая помощь, сбитая женщина была жива. В каком состоянии пострадавшая находится сейчас, неизвестно.

Местные жители рассказали, что нынешний случай является уже третьим на участке дороги возле автобусной остановки. По словам одной из горожанок, ей даль не сбитую женщину, а водителя иномарки, потому что «пешеходы здесь словно под колеса бросаются». Судя по всему, гражданка имела в виду то, что люди переходят дорогу в неположенном месте пренебрегая собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения.