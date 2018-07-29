В интернет попали первые рендеры BMW X6 новой генерации

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На дорожные испытания выведен тестовый прототип баварского кроссовера BMW X6. Серийный вариант исполнения автомобиля будет презентован в 2019 году.

Независимые дизайнеры, взяв за основу шпионские фотографии и информацию о новинке, представили первые рендерные изображения кроссовера BMW X6 следующей генерации. Новый BMW X6 обзаведется огромной радиаторной решеткой и обширными воздухозаборниками, которые разместились на переднем бампере. Задняя часть нового кроссовера подвергнется более серьезным переменам. Номерной знак теперь расположится на заднем бампере, а дизайн задней части будет повторять оформление флагманских машин BMW.

Новый BMW X6 построят на шасси MLB Evo. Среди моторов стоит выделить 4,4-литровый 500-сильный агрегат, функционирующий в паре с системой переднего привода. В будущем автомобиль могут оснастить и полным приводом.