Представлен ТОП-5 самых надежных и практичных внедорожников

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Внедорожники обретают всё большую популярность на мировом рынке, поэтому растет разнообразие моделей. Специалисты составили ТОП-5 самых надежных и практичных SUV-автомобилей.

Лидером ТОП-5 самых надежных и практичных внедорожников признали Cadillac Escalade стоимостью в 5 млн рублей. Авто премиум-класса отличается комфортом и простором в салоне, простотой обслуживания. Внедорожник получил 6.2-литровый мотор производительностью в 409 л. с. Кроме того, модель легко можно усовершенствовать.

В первой тройке оказалось два пикапа: Chevrolet Silverado и Nissan Navara. Первая модель получила высокую производительность и грузоподъемность, неприхотлива, имеет доступный ценник и прочную подвеску для серьезного бездорожья.

На четвертой строчке оказался самый надежный автомобиль в мире – Toyota Land Cruiser. Замыкает ТОП-5 самых надежных и практичных SUV-автомобилей – Mitsubishi L200, главной особенностью которого является цена в 1,56 млн рублей.