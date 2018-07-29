Саратовский автомобилист устроил ДТП, избил девушку и убежал

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Стражи порядка ведут разбирательство по факту дорожного инцидента, произошедшего 28 июля на территории Кировского района.

Пресс-центр ГИБДД проинформировал, что вечером 28 июля произошло ДТП в Кировском районе Саратова, у дома №2 по второму Магнитному проезду. В сообщении Госавтоинспекции говорится, что потерявший управление иномаркой KIA Rio водитель спровоцировал столкновение с автомобилем ВАЗ-2114. В отечественной машине находились 32-летняя автоледи и 60-летний пассажир.

Очевидцы дорожного инцидента рассказали, что водитель иномарки после ДТП вышел из машины и избил девушку, после чего покинул место происшествия, но через некоторое время его задержали. Установлено, что автомобилем KIA Rio управлял 33-летний местный житель.

Автоледи и пассажир отечественной машины получили травмы различной степени тяжести, из-за которых их пришлось госпитализировать. По факту инцидента инициирована проверка.