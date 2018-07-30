Эксперты назвали неисправности, считающиеся гарантийными, но которые таковыми не являются

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Гарантийные обязательства автомобильных компаний о бесплатном обслуживании автомобилей с пробегом до 100 000 км или 3 лет пользования в действительности таят в себе множество отговорок. Эксперты составили рейтинг самых распространенных таких ограничений.

Гарантийные обязательства автомобилестроителей всегда считаются загадками для автолюбителя. Наиболее очевидными выступают «сверчки», которые являются помехой для комфортного передвижения по дорогам.

Второе место досталось естественному износу автомобиля. Бывает такое, что инженеры дилеры отказываются заменить облезшее рулевое колесо или изношенную обшивку кресел. Естественное старение кроме интерьера затрагивает еще и лакокрасочное покрытие. ТОП-3 закрывает запотевание фар. Многие автопроизводители считают, что несущественное запотевание оптики не стоит считать производственным браком, а нормальным явлением. Любой автопроизводитель видит по-своему тот факт, когда необходимо заменить фары. Еще одной отговоркой можно считать следы протечки рабочих жидкостей. Специалисты всегда советуют дождаться образования более значительного протекания.

ТОП-5 закрывают расходные материалы, к которым можно отнести тормозные диски, щетки стеклоочистителей, свечи зажигания и лампы освещения. В ТОП-10 негарантийных поломок вошли амортизаторы, элементы шасси, каталитический нейтрализатор, приводные ремни и эластичные уплотнения.