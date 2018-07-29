В Воронеже запечатлели Morris Minor 1967 года

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Культовый британский автомобиль Morris Minor 1967 года выпуска был запечатлен в Воронеже на Советской площади. За рулем старинной машины пребывали участники экстремального заезда «Mongol rally team 2018».

Местные жители подметили, что нечасто можно увидеть в Воронеже раритетную машину. На Morris Minor 1967 британцы намерены преодолеть дистанцию в 10 000 миль из Лондона в Монголию.

Также появилась информация, что Morris Minor когда-то обладал хорошей популярностью среди семейных машин в Британии. В модели сочетались удобства добротного автомобиля и роскошь, соответствующей ценовой категории для среднего рабочего класса. В 1959 году автокомпания построила несколько юбилейных экземпляров в лиловом цвет, этим выпуском отпраздновали миллионный тираж таких транспортных средств.

Кабриолет Morris Minor закончили выпускать в 1959 году, седаны в 1960 году. В 1971 году завершился выпуск фургонов и универсалов, имевших популярность в почтовом отделении в Великобритании.