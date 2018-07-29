В сети обсуждают фото «восстания машин из могил»

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Странный снимок озадачил пользователей сети.

В интернете появилась необычная фотография, которую окрестили «восстанием машин из могил». Снимок был опубликован в подборке необъяснимых фото, когда-либо сделанных человеком.

Особое внимание пользователей привлекла фотография автомобилей, наполовину зарытых в землю. Вероятно, это идея необычного ландшафтного дизайна, однако не все согласились с таким мнением.

Некоторые пользователи предположили, что на фото засняли результат эксперимента телепортации. Также один из комментаторов в шутку предложил нарисовать возле автомобилей «входы» в порталы.

Если присмотреться, можно увидеть, что на снимке запечатлена одна машина. Задняя часть авто «нырнула» в землю, а передняя – как будто вылезает из нее.

Отметим, что распиленным на две части автомобилем оказался MINI Cooper S 2014 года. Примечательно, что прежде чем украсить газон необычной инсталляцией, дизайнер снял с машины фары, зеркала заднего вида и дверные ручки.