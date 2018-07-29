Составлен рейтинг самых опасных видов тюнинга

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Ряд автолюбителей для улучшения своих авто, стараются изменить его внешнее оформление и технические параметры. Но иногда это приводит к неудачам, а эксперты составили рейтинг самых опасных видов тюнинга.

В первую очередь необходимо заострить свое внимание на изменении клиренса, что включает в себя увеличение или уменьшение дорожного просвета. При самодельном уменьшении клиренса автомобиль не сможет проехать даже через «лежачего» полицейского. А если сильно задрать переднюю часть авто, то тюнинг может отрицательно сказаться на управляемости и обзорности.

Второе место досталось тонировке задних фар, что может привести к ДТП. Легкая тонировка фар осуществляется и специалистами завода-производителя, но там ее делают по всем стандартам. Из-за того, что автолюбитель самовольно покроет фары тонировочной пленкой либо краской из баллончика, автомобиль может попасть в аварию, что повлечет за особой определенные затраты.

ТОП-3 закрывает кустарный ксенон. Ксеноновые лампы имеют повышенную яркость. Если его внедрить в обычные фары, то они ослепит всех в радиусе досягаемости. Автолюбитель может выехать на встречную полосу или сбить пешехода на обочине. Такой тюнинг запрещен законодательством и правоохранители нередко штрафуют водителей за его применение. Но россиян это пугает. Ради внешности своей машины, они могут рискнуть жизнью и здоровью других людей.