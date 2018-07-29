За первые полгода продажи LADA Largus выросли на 53%

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За первые шесть месяцев текущего года было продано 20 тысяч 989 автомобилей LADA Largus. А это на 53% превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

Как известно, LADA Largus принадлежит сегменту LAV. В данном сегменте указанная модель является самым популярным на отечественном рынке. Продажи автомобилей LAV возросли с 2,2% до 2,9%. Всего было распродано 23 тысячи автомобилей из этого сегмента. LADA Largus занимает долю в 90,9% в сегменте LAV.

В каждом месяце LADA Largus дают хорошие показатели. Больше всего было распродано в марте – 4,7 тысячи экземпляров.