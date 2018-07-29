Nismo переработали электрокар Nissan Leaf

Сегодня, 18:45

Специалисты компаний Nismo и Nissan произвели переработку популярного японского электромобиля Nissan Leaf, который должен обзавестись большей дальностью хода. Впервые о «заряженном» автомобиле начали говорить в 2017 году.

Сообщается, что в ходе переработки электрокар Nissan Leaf получит эффектный обвес, который призван улучшить аэродинамические свойства машины. Также автомобиль обустроят обновленной подвеской, благодаря которой повысится управляемость авто. Стоит отметить, что переделанный Nissan Leaf снабдят ярко-красными вставками во внешности. Салон характеризуется такими же красными мотивами.

Моторный отсек преобразованного Nissan Leaf получил 150-сильный полностью электрический агрегат, который заряжается батареей, обладающей емкостью в 40 кВт/ч. Новинка предназначена только для внутреннего японского авторынка. Когда приедет машина в Россию пока остается тайной.