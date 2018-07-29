Произошло ДТП в Екатеринбурге: есть пострадавшие

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Вчера днем, 28 июля, на дорогах Екатеринбурга произошла ужасная авария. Перевернулся автомобиль Nissan Note.

Как позже выяснилось, водитель Nissan Note не уступил дорогу автомобилю Range Rover на перекрестке. Из-за этого автомобили и столкнулись. От удара Nissan Note перевернулся. В тот момент в машине находилось четыре человека. Пассажиры на заднем сидении были не пристегнуты, в результате чего получили многочисленные травмы и переломы. Среди пострадавших есть 16-летний подросток.

Все 4 пострадавших были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.