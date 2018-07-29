На прошлой неделе во Владимире произошло три ужасные аварии

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За прошлую неделю владимирцы стали свидетелями сразу трех ужасных аварий. Люди до сих пребывают в шоке от такого количества ДТП.

Первым было ДТП, произошедшее 21 июля. В Добром недалеко от остановки «Детская больница» молодой водитель на ВАЗ-2110 стал виновником аварии. Очевидцы сообщают, что он был далеко не в трезвом состоянии. Итак, он выехал на середину дороги. Так как этого никто не ожидал, в отечественный автомобиль на полной скорости врезался Hyundai Solaris. От удара иномарка вылетела в кювет и врезалась в частный дом. Виновник аварии после столкновения быстро вылез из машины и убежал с места преступления, догнать его не удалось. А владелец иномарки получил травму головы.

Еще одна авария произошла также 21 июля. На повороте у деревни Костюнино столкнулось два автомобиля KIA Rio и Chery Amulet. В результате пострадал 9-летний ребенок, который находился в Chery Amulet. У него обнаружили многочисленные ссадины и ушиб лица, однако его родители отказались от госпитализации ребенка.

Последним громким происшествием стало то, что на Ерофеевском автомобиль врезался в ограждение. Немолодой владелец Honda не пострадал.