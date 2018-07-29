В Mercedes-Benz трудятся над конкурентом Range Rover Sport

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Немецкие разработчики из компании Mercedes-Benz занялись созданием конкурента премиального британского внедорожника Range Rover Sport. Вероятно, новинку окрестят Mercedes-Benz GLG, а в основу автомобиля ляжет архитектура нового Mercedes-Benz GLG.

Прежде всего, новинку создают как основного соперника Range Rover Sport. По словам специалистов, новый Mercedes-Benz GLG обзаведется 7-местным салоном и угловатым внешним оформлением. Новинку снабдят пневматической подвеской от от Mercedes-Benz GLS и блокировкой дифференциалов от Mercedes-Benz G-Class.

Подкапотное пространство будущего конкурента Range Rover Sport займут 4-, 6- и 8-цилиндровые силовые агрегаты. Не исключается и выпуск гибридной версии. Об электрической модификации сведений пока нет. Дата дебюта и выхода на рынок пока засекречены.