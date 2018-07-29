Honda обновила «заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R

Сегодня, 08:00

Японский автопроизводитель Honda разработал обновление для Civic Type R, которое получило внешний вид в новом стиле компании. При этом предприятие в Великобритании не справляется с количеством заказов.

Многие покупатели столкнулись с задержками и получают авто Honda с задержкой более чем в месяц. При этом компания решила обновить Civic Type R. В процессе доработок модель обзаведется современным дизайном в новом стиле японского бренда.

Обновленная Honda Civic Type R получит лишь косметические усовершенствования, однако заметные. В частности речь идет о доработанной радиаторной решетке и новом дизайне бамперов. В интерьере появился инновационный комплекс мультимедиа.

Также специалисты усовершенствовали подвеску Honda Civic Type R, что позволило сделать модель более управляемой. Ожидается, что авто оснастят силовой установкой объемом 2.0 литра с отдачей в 320 «лошадей». На рынке авто появится не раньше 2019 года.