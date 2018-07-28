В Новосибирской области фургон Toyota наехал на толпу подростков и скрылся

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В ночь на 28 июля в Черепановском районе Новосибирской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В поселке Посевная микроавтобус врезался в группу подростков.

Сообщается, что ДТП случилось в три часа ночи на улице Крылова. Микроавтобус Toyota Town Ace влетел в толпу несовершеннолетних лиц, из-за чего травмированы оказалось четверо. Затем хозяин машины предпринял попытку скрыться, и разворачиваясь совершил наезд на девушку.

В результате дорожного инцидента двум парням и двум девушкам нанесены ранения. Одна девушка доставлена в реанимационное отделение. Остальным нанесены травмы средней тяжести.

Правоохранители по горячим следам задержали виновного в ДТП, в чем им помог отвалившийся госномер от японского фургона. Полиция инициировала проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.