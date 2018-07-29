Эксперты назвали наилучшие подержанные электрокары

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Электромобили в настоящее время понемногу входят в жизнь современного общества, но не все их могут себе позволить из-за высокой стоимости. Потому эксперты разработали рейтинг электрокаров, доступных на вторичном авторынке.

Лидером подготовленного рейтинга выступает французский электрокар Renault Zoe. Покупателям данного автомобиля необходимо помнить, что ежемесячно необходимо оплачивать аренду аккумулятора, который бесплатно может быть заменен в случае возникновения неисправностей.

Второе место досталось баварскому BMW 330e, который отлично функционирует, но стоит 30 000 долларов. ТОП-3 закрывает японский Honda CR-Z, который обойдется в 6 000 долларов.

В ТОП-5 вошли немецкий Volkswagen Golf GTE, за который автолюбители отдадут от 18 000 долларов и Opel Almera стоимостью 20 000 долларов. В ТОП-10 вошли Nissan Leaf, Toyota Prius, KIA Soul EV, Audi A3 e-tron и BMW i8.