Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России

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Эксперты разработали рейтинг наиболее дешевых автомобилей. Лидерами подготовленного списка являются автомобили российского производства.

Прежде всего эксперты акцентировали внимание на седане LADA Granta, за который придется выложить от 409 900 рублей. Второе место досталось седану LADA Priora стоимостью в 424 900 рублей. ТОП-3 замыкает лифтбек LADA Granta, который обойдется российским автолюбителям в 434 000 рублей. Данные российские автомобили поднялись в цене на 10 000 рублей с начала текущего года.

В ТОП-5 попали китайский Brilliance H230, за который необходимо заплатить от 459 900 рублей и отечественный хэтчбек LADA Kalina, который оценили в 660 600 рублей. В первой десятке наиболее бюджетных авто, представленных в России, фигурируют Datsun on-DO (461 000 рублей), LADA 4x4 (469 900 рублей), LADA Kalina (475 200 рублей), Ravon R2 (489 000 рублей) и FAW Oley (491 000 рублей).

Отмечается, что с марта девять из десяти представленных перечне машин повысились в цене. Такой факт объясняется тем, что несколько недорогих авто покинули рынок, а на их место прибыли дорогие машины.