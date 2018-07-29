Кроссовер Geely Atlas с 184-сильным двигателем приедет в Россию осенью

Сегодня, 05:00

Китайская автомобилестроительная компания Geely может привезти в Россию кроссовер Atlas с новым более производительным агрегатом. Обновленный кроссовер сможет побороться за клиентов с машинами от Haval.

Весной на российском авторынке начал продаваться кроссовер Geely Atlas. Российская версия автомобиля обустроена атмосферными моторами, но осенью в РФ привезут новая версия, которая обзаведется 4-цилиндровым 1,8-литровым агрегатом, который обладает системой непосредственного впрыска топлива. Этот агрегат позволит кроссоверу составить достойную конкуренцию кроссоверам Haval.

В КНР уже начались продажи Geely Atlas, под капотом которого разместился 1,8-литровый двигатель с мощностью в 163 и 184 «лошадки». Установка приводится в действие 6-скоростной МКПП и АКПП с полным приводом.

В Россию приедет Geely Atlas, которую снабдят 184-сильным мотором. Производство автомобиля будет осуществляться в белорусском Жодино. Сколько россиянам придется отдать за Geely Atlas с новым мотором, пока неизвестно, но вероятно его стоимость будет выше, но не из-за изменения технических параметров, а из-за дополнительного списка оснащения.