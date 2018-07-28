На европейский рынок выходит обновленный минивэн SsangYong Korando Turismo

Сегодня, 22:00

Корейский автопроизводитель SsangYong разработал обновление для Korando Turismo в кузове минивэн. На местном авторынке продажи модели уже стартовали, а вскоре рестайлинговую версию внедорожника привезут в Европу.

Особенностью обновленной версии SsangYong Korando Turismo стала модифицированная передняя часть кузова внедорожника, которая выполнена в стиле модели Rexton, и светодиодными фарами. Длинна ресталингового минивжна составляет более 5 100 мм.

В интерьере SsangYong Korando Turismo появилась инновационная мультимедийная система с экраном на семь дюймов, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. В списке оснащения числится многофункциональный руль и обновленная камера заднего вида. Силовые установки остались прежними.

Несмотря на то, что в Корее обновленный SsangYong Korando Turismo доступен с четырьмя рядами, которые рассчитаны на 9-11 пассажиров, в Европе будут предлагать модификацию с тремя рядами стоимостью от 27 000 долларов. Кроме того, для ЕС предусмотрены две спецверсии: с защитным обвесом и багажником сверху и премиальную с приподнятой крышей, мини-баром, системой аудио JBL и телевизором.