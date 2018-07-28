Эксперты назвали самые быстрые автомобили ценой менее 2 миллионов рублей‍

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Очень многим автолюбителям хотелось бы заполучить скоростной автомобиль, но не все это могут себе позволить, так такие машины имеют высокую стоимость. Эксперты подготовили рейтинг наиболее быстрых машин, за которые придется отдать до 2 000 000 рублей.

На первой строчке числится полноприводный немецкий хэтчбек Volkswagen Golf R, обустроенный 2-литровым 300-сильным агрегатом. Автомобиль разгоняется до первой «сотни» за 4,9 секунды, а за машину придется выложить от 1 676 000 рублей.

На второй позиции расположился Audi S3, подкапотное пространство которого занимает 1,4-литровый двигатель с производительностью в 150 «лошадок». Стоимость авто составляет от 1 638 000 рублей. ТОП-3 представлен американским Ford Focus ST, оснащенным 250-сильным двигателем, обеспечивающим разгон до первой «сотни» за 6,1 секунды. «Американца» можно приобрести от 1 600 000 рублей.

В первую пятерку вошли британский MINI John Cooper Works и испанский SEAT Leon Cupra. Первый снабдили 231-сильной установкой, разгоняющей автомобиль до первой «сотни» за 6,1 секунды. Машина обойдется в 1 955 000 рублей. Второй получил под капот мотор с отдачей от 265 до 280 «лошадок», благодаря которому авто берет разгон до первых 100 км/ч за 5,7 секунды. В Европе «испанец» обойдется от 30 700 до 34 100 евро.