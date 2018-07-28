Проезд колонны военной бронетехники засняли на видео в Воронеже

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Ролик с проездом колонны бронемашин попал в сеть и вызвал недоумение у горожан. Воронежцы не понимают, что делают военные автомобили в городе.

Сегодня утром, 28 июля, в Воронеже очевидцы сняли на видео движущуюся колонну бронетехники. Судя по ролику, в колонне присутствовали боевые машины пехоты (БМП), грузовые военные автомобили, установки залпового огня, а также броневик «Тигр».

Военные машины двигались в сопровождении полицейских, однако это не спасло их от пробки. Так, из-за длинной колонны на воронежской улице образовался затор. В комментариях под видео в соцсетях пользователи начали выдвигать предположения, что делали бронемашины в городе.

«Присягу давали солдатики на памятнике», «На разборки едут, сразу все бандиты разбегутся», «А может на природу собрались ребята», - писали воронежцы.