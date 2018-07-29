В СФ одобрили закон о регистрации автомобилей у дилера без посещения ГИБДД‍

Сегодня, 04:00

Совет Федерации России на заседании одобрил законопроект, позволяющий регистрировать новые автомобили у официальных дилеров без посещения ГИБДД. В документе сообщается, что такое новшество затронет покупателей новых машин и им не придется больше ездить в УГИБДД для того, чтобы автомобиль поставить на учет.

Также подразделение ГИБДД назначит только номер государственной регистрации, а знаки обладатель машины сможет самостоятельно получить у изготовителя. Все такие компании войдут в реестр, а все тарифы для них разработают чиновники Федеральной антимонопольной службы.

Закон о регистрации автотранспорта через автоцентры даст возможность разгрузить отделения ГИБДД. Такая мера очень подходит для мегаполисов, где автомобилисты каждый день ставят на учет свои машины. Помимо того, это еще удобно и для самих автомобилистов, так им не надо будет ездить в ГИБДД для регистрации машины. Сообщается, что под государственный учет не подпадают автомобили, которые являются товаром, который продается физическим или юридическим лицом участниками торговых отношений.