«АвтоВАЗ» внедрит «безвтыковый» мотор в машины LADA

Сегодня, 14:06

Отечественные машиностроители наделят моторы для автомобилей марки защитой от обрыва ремня ГРМ.

В компании «АвтоВАЗ» разработана стратегия по модернизации моторной линейки производителя. Агрегаты для автомобилей LADA получат защиту от обрыва ремня ГРМ.

Современные агрегаты LADA в случае обрыва ремня ГРМ серьезно повреждаются. В этих моторах клапаны «врезаются» в поршни. В прошлом «АвтоВАЗ» использовал так называемые «безвтыковые» моторы, в которых не было данной проблемы. Инсайдеры утверждают, что отечественные машиностроители решили вернуть в строй старую технологию.

В реализации новой стратегии компании «АвтоВАЗ» поможет ее поставщик Federal Mogul. Специалисты последнего освоили выпуск поршней, в которых делаются выточки в днище. Такое решение защищает клапаны от изгиба о поршни при обрыве ремня ГРМ.

По данным инсайдеров, новую поршневую группу «АвтоВАЗ» внедрит в моторы ВАЗ-11186, ВАЗ-21126 и ВАЗ-21127. Также модернизация ждет агрегат ВАЗ-21129, которым оснащаются Vesta и X-Ray. Скорее всего улучшенные моторы покажу на мотор-шоу в Москве в конце августа. Вместе с ними покажут обновленную линейку LADA Granta. Последняя может стать «первооткрывателем» для «безвтыковых» агрегатов.