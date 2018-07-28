Верблюд в прицепе стал героем соцсетей в Воронеже

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Жители столицы Черноземья запечатлели животное на одной из дорог города, и показали фотографии в интернете.

В Воронежской области на одной из дорог региона запечатлели прицеп, в котором находился верблюд. Животное спокойно лежало и глядело по сторонам. Судя по снимкам, «корабль пустыни» вполне комфортно чувствовал себя в прицепе.

Пользователей соцсетей позабавила ситуация с верблюдом. Однако некоторые горожане распереживались по поводу дальнейшей судьбы животного. Они предположили, что оно так послушно сидит в прицепе, так как хозяева дали ему сильное успокоительное.

Нет информации о том, кому принадлежит верблюд, и куда его везли. Один из пользователей интернета предположил, что животное «работает» в цирке. Также в комментариях под фотографиями с животным можно было увидеть комментарии: «Цыгане перешли с лошадей на верблюдов», «Арабы по привычке везде с верблюдами» и тому подобное.