«На радость голубям»: Подсолнечные семечки заблокировали трассу в США

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В Калифорнии на днях произошла курьезная авария. Грузовик опрокинулся на бок и устелил всю трассу подсолнечными семечками.

Инцидент произошел в Окленде, США. Известно, что в результате необычного ДТП одна полоса движения трассы EB I-80 оказалась полностью заблокирована для транспортных средсвт. Некоторое время специальные службы очищали проезжую часть от семечек.

По предварительной информации, водитель грузовика не вписался в поворот на шоссе из-за слишком высокой скорости движения. В общей сложности на дорогу высыпалось около 20 килограммов семечек. На очистку проезжей части ушло около 6 часов.

Пользователей позабавила такая необычная авария и они начали подшучивать над инцидентом в Twitter. Один комментатор отметил, что голуби были довольны таким щедрым обедом.