Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных автомобилей в России

Сегодня, 07:00

Дизельный скандал повлиял на европейцев, чего нельзя сказать о россиянах. В РФ спрос на машины на «тяжелом» топливе остается стабильным, и эксперты решили озвучить ТОП-4 популярных автомобилей, работающих на ДТ.

Европейцы изменили свой взгляд на дизельные машины после скандала, разгоревшегося вокруг концерна VW, который использовал в своих моделях ПО, занижавшее показатели выбросов в атмосферу. В России этот скандал был воспринят гораздо спокойнее, и в РФ дизельные автомобили имеют стабильный спрос. Эксперты составили ТОП-4 таких машин, и аутсайдером рейтинга признан Citroen C3 Aircross с мотором 1.6 тягой 92 л.с., продаваемый на отечественном рынке за 1 250 000 рублей и выше. Примечательно, что в список вошли только французские модели.

Третьим в рейтинге стал Peugeot 408. Этот автомобиль продается в России по цене от 1 190 000 рублей. Базовая версия модели предлагается в РФ с силовой установкой 1.6, производительность которой составляет 115 л.с.

На второй позиции ТОП-4 расположился Citroen C4. Стоимость транспортного средства в России составляет от 1 150 000 рублей. Автомобиль производится в движение мотором 1.6 отдачей 115 л.с.

Первую строчку рейтинга занял Renault Duster. Модель, являющаяся одним из самых востребованных кроссоверов на отечественном рынке, продается в РФ по цене от 986 000 рублей. У машины имеется дизельная версия с мотором 1.5 тягой 109 л.с.