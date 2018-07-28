В Черемхово задержан пьяный водитель, катавший подростков на чужих «Жигулях»

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Полицейские из Аларского района остановили водителя, пребывающего за рулем «Жигулей» для проверки документов. Однако у парня не оказалось документов на автомобиль и водительского удостоверения. Кроме того, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено в ходе медицинского освидетельствования.

Как выяснилось, это еще не все нарушения. В салоне ВАЗ находились подростки возрастом 17 и 18 лет. Оказалось, что авто принадлежит покойному дедушке одного из подростков, и сам парень несколько раз ездил на машине. В этот день он дал «Жигули» покататься своему знакомому, который перед поездкой решил изрядно выпить.

Правоохранители оштрафовали водителя и арестовали на 10 суток. Автомобиль отправили на штрафплощадку. Об этом информирует пресс-центр регионального ГУ МВД. В ГИББД Иркутской области еще раз обратились к местным жителям, чтобы они сообщали в полицию обо всех водителях, которые управляют автомобилем в пьяном виде. Такие сведения помогут спасти жизнь любого гражданина.