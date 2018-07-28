Рамный пикап JAC T6 осенью привезут в Россию

Сегодня, 10:55

Китайская машиностроительная компания JAC выведет на российский авторынок свой рамный пикап JAC T6, массовое производство которого наладили на казахском заводе. В продаже новинка появится осенью 2018 года.

Интересен тот факт, что инсайдерская информация о том, что пикап JAC T6 привезут в Россию, появлялась и ранее. В пресс-центре поднебесного автопроизводителя сообщали, что первые партии пикапов отправили в Россию для получения сертификата, но ОТТС в Росстандарте так и не обнародовали.

JAC T6 является стандартным 4-дверным пикапом, обладающий рамным кузовом и салоном, рассчитанным на пять человек. Размеры грузовичка составляют 5315X1830X1815 мм, а дорожный просвет достигает 216 миллиметров.

Подкапотное пространство JAC T6 занимают 2-литровые дизельные и бензиновые агрегаты с производительностью в 138 и 190 «лошадок». Моторы работают в тандеме с 6-диапазонной АКПП, полным или задним приводом. Цены на новый пикап JAC T6 пока засекречены. В Китае за машину придется выложить 85 800 юаней или 850 000 рублей.