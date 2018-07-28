Чернобыльская «Копейка» в жутком месте наводит ужас на воронежцев

Сегодня, 09:21

В Воронеже одном из дворов Ленинского проспекта был сделан атмосферный снимок старенькой «Копейки». ВАЗ-2101 «позировал» на фоне устрашающего граффити с ребенком.

Необычная фотография разлетелась в интернете. Пользователи заметили сходство снимка с ситуацией в Чернобыли, из-за чего прозвали автомобиль чернобыльской «Копейкой».

«Пугающая картина, прям Чернобыль», «Не по себе от таких снимков, на левый берег теперь не сунусь», «Не пойму, что меня больше пугает – машина или граффити», - написали в комментариях воронежцы.

Отметим, что ВАЗ-2101 является первой моделью Волжского автозавода. На основе этого автомобиля была создана линейка легендарных «Жигулей» ВАЗ, которые выпускались до 2012 года. «Копейка» выпускалась в период с 1970 по 1988 год.