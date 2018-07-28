Новый кроссовер Suzuki Vitara полностью рассекречен в сети до премьеры

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Популярная японская модель Suzuki Vitara недавно пережила рестайлинг. В сеть утекли фотографии обновленного кроссовера.

Напомним, что в последний раз Suzuki Vitara обновлялся в 2014 году. Судя по фото, рестайлинговый автомобиль не получил существенных изменений во внешности. Дизайнеры поработали над радиаторной решеткой и передним бампером, в то время как задняя часть кроссовера осталась практически нетронутой.

Обновленный Suzuki Vitara получил хромированные планки на решетке радиатора, напоминающие модель Suzuki SX4. Трапеция в бампере уже не округлена по бокам, а перечеркнута блестящей полоской. Корпуса фонарей на крышке багажника выполнены в красном цвете вместо белого.

О технических характеристиках обновленного Suzuki Vitara информации нет. Предполагается, что кроссовер может дебютировать в октябре в рамках Парижского автосалона.