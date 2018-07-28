Honda в стиле stance поразила воронежцев на фестивале «Эстетика»

Сегодня, 07:57

Накануне в Воронеже прошел автофестиваль «Эстетика», в рамках которого можно было наблюдать самые необычные машины с разных уголков страны.

Одной из самых запоминающихся стала японская легковушка Honda из Брянска. Владелец серьезно поработал над машиной и переделала её в стиле stance. В итоге автомобиль получил заниженную посадку и уникальные колесные диски.

Отметим, что стиль stance предусматривает максимальное занижение подвески, отрицательный развал колес, а также небольшой спортивный обвес.

Есть несколько правил такого тюнинга: диски должны быть подобраны с максимальным вылетом, чтобы они выходили за пределы колесных арок, а шины должны быть натянуты домиком, чтобы создавалось ощущение, что они подобраны не по размеру.