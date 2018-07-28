Эксперты назвали самые востребованные среди россиян марки автомобилей‍

Сегодня, 08:15

Специалисты портала «Юла Авто» провели исследование российского рынка, в ходе которого были установлены наиболее востребованные марки автомобилей у российских граждан. Сообщается, что россияне с большой охотой покупают автомобили BMW, Mercedes-Benz и Ford.

Эксперты изучили около 4 000 объявлений, связанных с авто. После этого, машины были разделены на классы: бюджетный, средний и премиальный. Согласно проведенному анализу, россияне чаще всего покупают дорогие автомобили, но большинство звонков зафиксировано хозяевам LADA и Hyundai. Нужно отметить, что по объявлением о продаже LADA насчитали 52% обращений.

В средний сегмент вошли седаны Hyundai Solaris (доля в 7%), KIA Rio и Toyota Camry. Из люксового сегмента россияне выбирают Mercedes-Benz E-Class и Mercedes-Benz C-Class, а также японский внедорожник Toyota Land Cruiser.