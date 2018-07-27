BMW объявила цены на роскошное купе BMW 8 Series Coupe для России

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Возрожденная баварская машина доберется до отечественного рынка будущей осенью. Минимальная стоимость новинки в России составит 6 600 000 рублей.

Возрожденное купе BMW 8-Series Coupe появится в отечественных шоу-румах 24 ноября. Изначально автомобиль будет продаваться в России в вариациях 840d xDrive и M850i xDrive. Самая доступная версия новинки будет доступна в РФ за 6 600 000 рублей. В максимальной сборке машина обойдется клиенту в 8 290 000 рублей.

BMW 8-Series Coupe имеет в моторном отсеке дизельный 6-цилиндровый агрегат 3.0 отдачей 320 л.с/680 Нм. С этим двигателем новинка набирает первую «сотню» за 4,9 с. Также купе имеет в силовой линейке бензиновую установку V8 4.4 тягой 530 л.с./750 Нм. С этим агрегатом автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с. Из-за ограничителя порог скорости купе обозначен на отметке 250 км/ч.

Основой для BMW 8-Series Coupe послужило модульное шасси CLAR, на котором уже построены новые 5-Series и 7-Series. «Восьмерка» комплектуется 8-АКПП Steptronic, передающей крутящий момент на обе оси. Также автомобиль получил тормоза M Sport. Крыша новинки армирована углеродным волокном, чего баварцы ранее не делали с серийными моделями. Возрожденное купе получило самое современное оснащение, в том числе ночное видение, лазерные фары, ассистенты вождения, системы активной безопасности и так далее.