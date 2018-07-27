Jaguar озвучил прайс для России на электрический кроссовер Jaguar I-Pace

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Британские машиностроители планируют привезти в РФ свой первый электрокар, в связи с чем назвали рублевые цены на новинку. Предполагается, что машина будет представлена в стране в конце августа на мотор-шоу в Москве.

На данный момент не озвучиваются сроки появления Jaguar I-Pace в России. Если он действительно дебютирует в Москве в конце лета, то можно предположить, что электрический кроссовер доберется до рынка РФ будущей осенью.

Официально известно, что Jaguar I-Pace будет предлагаться россиянам в четырех комплектациях. Самая доступная из них обойдется покупателю в 5 825 000 рублей. Стоимость максимальной сборки автомобиля составит 7 353 000 рублей.

Движущей силой Jaguar I-Pace являются два электромотора, по одному на ось. Мощность каждого равна 200 л.с. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,8 с. Из-за «ошейника» автомобиль не может разогнаться быстрее 200 км/ч. Запас хода вседорожника составляет 480 км. Аккумуляторы машины заряжаются на 80% за 40 минут. При использовании стандартной розетки на зарядку уходит 10 часов. Британцы пообещали, что батареи Jaguar I-Pace будут нормально работать при низких температурах.

Презентация Jaguar I-Pace состоялась минувшей весной на Женевском мотор-шоу. Выполненный в духе новых E-Pace и F-Pace кроссовер получил коэффициент аэродинамического сопротивления 0,29, что является одним из лучших показателей в нише модели.