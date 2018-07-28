«Китаец» с итальянским дизайном: На рынок вышел новый кроссовер SWM G01

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Компания SWM Motors сообщает о начале продаж нового миниатюрного кроссовера G01. Примечательно, что новинка в отличие от «старших» моделей получила оригинальный дизайн.

Весной нынешнего года в Милане дебютировал новый кроссовер от бренда SWM, принадлежащего Brilliance и Shineray Motorcycle. Примечательно, что разработкой внешности автомобиля занимались итальянские дизайнеры. В связи с этим новинка совершенно непохожа на существующие «паркетники» в модельном ряду бренда: Х3 и Х7.

Новая модель получила 1,5-литровый турбодвигатель, генерирующий 156 лошадиных сил. Он может работать как с 6-ступенчатой «механикой», так и автоматической трансмиссией на шесть передач. Для кроссовера не предусмотрена система полного привода.

Довольно богатый список оснащения включает в себя мультимедийный центр с 10-дюймовым тачскрином, цифровую приборную панель, кнопку запуска двигателя, климат-контроль на две зоны и видеокамеры с круговым обзором.

Для отделки салона использовалась кожа, при этом SWM G01 поставили на 18-дюймовые колёса. Автомобиль также порадует будущих владельцев системой контроля давления в шинах и электронным стояночным тормозом.

Модель предлагается в девяти исполнениях с ценником от 79 900 до 152 000 юаней, что в пересчёте составляет порядка 174 000-1 410 000 рублей.