В Ростове на Станиславского жара расплавила новый асфальт

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Власти Донской столицы потребовали от подрядчика, реконструировавшего проблемный участок улицы, переделать его, так как дорога из-за высоких температур пришла в негодность.

Реконструкцией улицы Станиславского в Ростове-на-Дону занималось ОАО «ДРСУ». Компания имеет гарантийные обязательства, а потому вынуждена снова заменять асфальтное покрытие на проблемном участке, так как на нем жара плавит дорогу.

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев в рамках заседания ассоциации «Совет директоров предприятий Ворошиловского района» рассказал, что недавно была завершена реконструкция части улицы Станиславского, но на отремонтированной дороге от жары плавится асфальт. В связи с эти за счет подрядчика будет сниматься попорченный асфальт и производиться укладка асфальтобетона.

Сроки проведения работ и их объем не озвучены Виталием Кушнаревым. При этом чиновник отметил, что в Донской столице стало нормальным явлением, когда подрядчиков заставляют исправлять недочеты, допускаемые при выполнении госзаказов. Господин Кушнарев отметил, что не всегда подрядчики адекватно реагируют на требование производить работы за свой счет, и приходится судиться с ними. Однако понимающих подрядчиков становится все больше, и они более ответственно подходят к работам.