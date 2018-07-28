Audi перенесла дату дебюта электрокроссовера Audi E-Tron на 17 сентября

Сегодня, 05:00

Немцы перенесли дебют вседорожника на начало осени, так как столкнулись с «организационными проблемами».

Изначально ожидалось, что серийный электрический кроссовер Audi E-Tron дебютирует 30 августа на мотор-шоу в Брюсселе. Теперь же немцы сообщили о перенесении даты презентации автомобиля на 17 сентября. Премьера машины в рамках специального мероприятия в Сан-Франциско. Производитель объяснил такое решение «организационными проблемами».

В портфеле кроссоверов немецкой марки новый Audi E-Tron станет между Q5 и Q7. Новинка будет соперничать на рынке с Jaguar I-Pace и Tesla Model X.

Согласно слухам, кроссовер Audi E-Tron будет стоить порядка 66 000 евро. Автомобиль будет выпускаться в Брюсселе. Здесь организуют не только сборку машин, но и производство электрических компонентов для них.

Внешняя составляющая кроссовера Audi E-Tron аналогична экстерьеру концептуального E-tron quattro, дебютировавшему во Франкфурте в 2015 году. В длину автомобиль составляет 4,88 м, а в ширину равен 1,93 м. Багажник получил объем 615 л. Электрический вседорожник выступит на рынке как первая серийная модель со специальными камерами вместо наружных зеркал заднего вида.

Серийный Audi E-Tron сможет без подзарядки проехать более 500 км. Автомобиль получит технологию быстрой зарядки аккумуляторов.