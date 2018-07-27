В Воронеже возле ТЦ «Галерея Чижова» под LADA Kalina провалился асфальт‍

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Сегодня, 27 июля, в Воронеже неподалёку от торгового центра «Галерея Чижова» прямо под легковой машиной провалился асфальт. Свидетели неприятного происшествия поделились снимками в соцсетях.

Жительница Воронежа Светлана опубликовала фотографию с ушедшим под землю автомобилем LADA Kalina. Инцидент произошёл на улице Кольцовской, напротив ТЦ «Галерея Чижова». Судя по снимку, под асфальт ушло переднее колесо, у машины были повреждены передний бампер и порог.

В комментариях некоторые воронежцы посочувствовали владельцу отечественной машины, другие в шутку предложили «посадить авто на диету», якобы асфальт под ним ломается из-за большого веса.

Отметим, что это не единичный подобный случай в Воронеже. Так, 17 июля около остановки «Улица Машиностроителей» асфальт ушёл из-под колёс у микроавтобуса. До этого «легковушка» чуть не рухнула в огромную яму на улице Перевёрткина.