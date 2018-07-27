В Китае началось производство нового компактного кроссовера Kia KX1

Сегодня, 16:16

На СП компаний Kia и Dongfeng в Китае начали выпускать новый кроссовер Kia KX1. Автомобиль по сути является Stonic, адаптированным для авторынка Поднебесной.

Среди отличий между предлагающимся в Южной Корее и Европе Kia Stonic и его китайским «собратом» Kia KX1 можно заметить видоизменённую оптику, разные боковые зеркала. Также у последнего появилась накладка на переднем бампере, а в «топовой» версии KX1 может похвастаться светодиодными ДХО в виде бумеранга и двумя выхлопными патрубками.

В салоне новинки появились мультимедийная система с встроенным в переднюю панель дисплеем, а не «парящим», как у Stonic, дефлекторы обдува круглой формы вместо прямоугольных, новые руль, центральный тоннель и блок управления климатической системой.

Кроме того, у KX1 немного уменьшились габариты: 4 100 против 4 140 мм в длину, ширина, равная 1 735 вместо 1 760 мм, и высота в 1 503 мм (-17 мм). Размер колёсной базы сократился на 10 мм или до 2 570 мм.

В моторном отсеке кроссовера разместится безальтернативный атмосферный мотор объёмом 1,4 л, способный развивать 95 или 100 «лошадок». Наряду с этим Stonic доступен в Европе с целой гаммой из четырёх двигателей объёмом 1,0-1,6 л. Китайские покупатели смогут выбирать между механической и автоматической КПП, привод только передний. Продажи нового Kia KX1 стартуют уже в следующем месяце.