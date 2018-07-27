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Животное станцевало на задних лапах с проехалось на самокате вдогонку за авто, благодаря чему стало «звездой» интернета.

В сети продолжает набирать популярность флешмоб Kiki challenge, суть которого состоит в том, чтобы выскочить из движущегося автомобиля, станцевать на ходу под песню Дрейка «In My Feelings» и успешно сесть обратно за руль. По всей видимости, популярным такое развлечение стало не только у людей, но и у животных.

В интернете было опубликовано видео с собакой, которая движется в такт с автомобилем и подтанцовывает на задних лапах. Затем животное становится на самокат и продолжает догонять машину. Танцующий возле едущего автомобиля пес «взорвал» сеть.

Стоит отметить, что данный флешмоб взял свое начало на Западе, а теперь люди со всего мира пытаются повторить трюки. Сумасшедшие танцы с движущемся автомобилем стали популярны и в России.

Главное правило флешмоба – не отставать от машины и не угодить в ДТП. Тем менее, такое развлечение считают довольно опасным для участников дорожного движения.