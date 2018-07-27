BMW представит новую модель в конце августа

Сегодня, 14:06

Представители немецкого бренда BMW анонсировали премьеру нового автомобиля, которая пройдёт на мотор-шоу Monterey Car Week в конце августа. По мнению экспертов, на мероприятии может дебютировать родстер BMW Z4.

Не так давно в Гудвуде в рамках Фестиваля скорости японцы показали ближайшего «собрата» немецкого спорткара Toyota Supra. В BMW заявили, в Калифорнии состоится презентация новинки, однако не стали уточнять, о какой конкретно модели речь. Ожидается, что некоторые подробности об этом автомобиле рассекретят ближе к пресс-конференции.

Отметим, что к настоящему времени BMW Z4 можно было увидеть на тизерах, шпионских снимках и патентных эскизах. В прошлом месяце немецкий производитель опубликовал видеотизер, на котором появился закамуфлированный Z4 M40i. Такой автомобиль оснащается «чрезвычайно мощным» 3,0-литровым рядным мотором с шестью цилиндрами.

Помимо этого, силовая гамма родстера будет включать в себя 4-цилиндровый агрегат с турбонаддувом объёмом 2,0 л. Аналогичным двигателем могут оснастить и Toyota Supra. Стоит отметить, что BMW также готовится к презентации M850i Coupe и Concept M8 Gran Coupe в ближайшем будущем.