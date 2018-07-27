В Москве начал курсировать тематический трамвай «лидируйвалидируй»

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Московские пассажиры теперь смогут проехаться на новом тематическом трамвае с хештегом #лидируйвалидируй. Транспортное средство передвигается по маршруту «А».

В Мосгортрансе уточнили, что со следующей недели 12 подобных трамваев начнут курсировать по столице по различным маршрутам. Хештег #лидируйвалидируй призван поддержать бестурникетную систему, по которой плата за проезд взимается через валидаторы, установленные в салоне. Также в Twitter-аккаунте Мосгортранса появилась благодарность за оплату проезда.

«Вы помогаете развиваться городскому транспорту, а нам – становиться лучше», – сказано в сообщении.

С 16 июня во всех столичных трамваях были убраны турникеты. Теперь москвичи могут заходить через любые двери. Власти считают, что подобная мера поможет сэкономить время, затрачиваемое пассажирами на дорогу. Пока турникетов лишился только транспорт, следующий по самым популярным маршрутам.

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что к началу осени валидаторы придут на смену турникетам во всех автобусах. Напомним, турникеты в наземном транспорте в рамках борьбы с безбилетным проездом были установлены в 2003 году.